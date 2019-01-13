"Крылья Советов" объявили об аренде бывшего защитника "Спартака"



Защитник "Краснодара" Роман Шишкин стал игроком "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт клуба.

Самарский клуба арендовал футболиста на полгода. В этом сезоне он провел за "Краснодар" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Шишкин уже играл за "Крылья Советов" в 2009 году.

Ранее 31-летний Шишкин ранее выступал за "Спартак" и "Локомотив". За сборную России сыграл 16 матчей.

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