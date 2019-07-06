"Крылья Советов" обыграли "Целе" в контрольном матче

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"Крылья Советов" обыграли "Целе" в контрольном матче

"Крылья Советов" обыграли "Целе" в контрольном матче на сборе в Австрии.

В составе российского клуба отличились Деян Радоньич и Антон Терехов.

"Целе" - "Крылья Советов" - 1:2 (0:1)

Голы: Радонич, 27 - 0:1, Визингер, 54 (с пенальти) - 1:1, Терехов, 79 - 1:2.

"Крылья Советов": Овсянников (Конюхов, 46), Чичерин, Зотов, Рохель, Кабутов (Полуяхтов, 46), Якуба, Терехов, Смирнов (Антон, 85), Гасилин (Зиньковский, 59), Голенков (Гынсарь, 59), Радонич (Соболев, 46)

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