"Крылья Советов" обыграли "Динамо" и вышли в полуфинал Кубка России
Фото: Твиттер @fcdynamo
В Самаре завершился очередной матч в рамках 1/4 финала Кубка России. "Крылья Советов" принимали московское "Динамо" и одержали победу со счетом 2:0. В каждом из таймов было забито по голу, причем впервые самарцы смогли отметится уже на 4-й минуте - Ежов смог переиграть Шунина. Во второй половине, не смотря на то, что гостям нужно было отыгрываться, преимуществом продолжили владеть "Крылья". Как следствие, лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев забил второй гол и установил окончательный счет. Стоит отметить, что этим мячом футболист продолжил свою голевую серию до 8 матчей подряд, в которых смог отличиться 11 раз.
"Крылья Советов" - "Динамо" Москва 2:0 (1:0)
Голы: Ежов, 4 - 1:0, Сергеев, 73 - 2:0
"Крылья Советов": Овсянников, Солдатенков, Зеффан, Чернов, Рикарду Алвеш (Полуяхтов, 67), Горшков (Божин, 90), Витюгов, Зиньковский (Кабутов, 85), Ежов (Комбаров, 90), Сергеев, Сарвели (Голенков, 67).
"Динамо" Москва: Шунин, Варела (Н`Жи, 76), Ордец, Паршивлюк, Фомин, Нойштедтер, Грулев, Шиманьски, Лесовой (Скопинцев, 76), Моро (Игбоун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).
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