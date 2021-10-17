"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" в РПЛ
Фото: инстаграм Владислава Сарвели/Автор неизвестен
В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Нижний Новгород" со счетом 2:0.
Победу самарцам принес дубль Владислава Сарвелиа.
"Крылья Советов", набрав 16 очков, вышли на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" с 14 очками остался на 10-й позиции.
"Крылья Советов" Самара – "Нижний Новгород" Нижний Новгород - 2:0 (1:0)
Голы: Сарвели, 36 - 1:0, Сарвели, 50 - 2:0
"Крылья Советов": Ломаев, Бейл (Солдатенков, 77), Чернов, Бегич, Ежов (Кабутов, 87), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 67), Пруцев (Витюгов, 67), Сергеев, Сарвели (Глушенков, 67).
"Нижний Новгород": Анисимов, Козлов (Пенчиков, 90), Ткачук, Гоцук (Миладинович, 69), Кечкеш, Юлдошев (Косарев, 59), Берковский, Могилевец (Горбунов, 46), Калинский, Шарипов (Галаджан, 69), Сулейманов.
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