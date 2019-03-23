"Крылья Советов" обыграли "Сокол" в товарищеском матче

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"Крылья Советов" обыграли "Сокол" в товарищеском матче

"Крылья Советов" переиграли "Сокол" (1:0) в товарищеском матче.

Первый и единственный гол забил 27-летний нападающий "Крыльев" на 62-й минуте. 

"Крылья Советов" - "Сокол" - 1:0 (0:0)

Гол: Яковлев, 62.

"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин (Конюхов, 46), Денисов (Полуяхтов, 46), Бурлак (Самарджич, 46), Зотов, Рохель (Карпов, 46), Рабиу (Ткачук, 46), Тимофеев, Зиньковский, Корниленко (Яковлев, 46), Канунников.

"Крылья Советов" занимают 11 место в турнирной таблиц РПЛ, имея в активе 34 балла.

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