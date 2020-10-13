"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2" в матче ФНЛ

В 15-м туре ФНЛ самарские "Крылья Советов" добились победы над московским "Спартаком-2" со счетом 2:1. Победу самарцам принесли голы Антона Зиньковского и Ивана Сергеева. В составе "красно-белых" отличился Руслан Литвинов.

Благодаря победе "Крылья Советов" вышли на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. "Спартак-2" остался на 4-й позиции.

"Крылья Советов" Самара – "Спартак-2" Москва - 2:1 (1:0)

Голы: Зиньковский, 37 (с пенальти) - 1:0, Литвинов, 52 - 1:1, Сергеев, 79 - 2:1

Не пропустите: СМИ узнали причину задержки перехода Мозеса в "Спартак". | http://soccernews.ru