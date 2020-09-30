"Крылья Советов" обыграли ставропольское "Динамо", "СКА-Хабаровск" в гостях переиграл "Черноморец" в Кубке России

"СКА-Хабаровск" в гостях обыграл "Черноморец", а "Крылья Советов" обыграли ставропольское "Динамо" в Кубке России.

"Черноморец" (Новороссийск) - "СКА-Хабаровск" - 1:3 (0:3)

Голы: Барков, 13 - 0:1, Большаков, 25 - 0:2, Гаджимурадов, 45 - 0:3, Ахмедханов, 52 (с пенальти) - 1:3.

"Динамо Ставрополь" - "Крылья Советов" - 1:4 (0:1)

Голы: Божин, 36 - 0:1, Цыпченко, 48 - 0:2, Царукян, 52 - 1:2, Зиньковский, 89 - 1:3, Сарвели, 90+3 - 1:4.

"Динамо Ставрополь": Книга, Чернышов, Семякин, Ионов (Новицкий, 80), Борисов, Зюзин, Майсултанов, Васенин, Галыш (Абдоков, 71), Куражов (Курачинов, 64), Царукян (Колесников, 71).

"Крылья Советов": Овсянников, Полуяхтов, Божин, Чернов, Горшков (Комбаров, 60), Кабутов, Гынсарь (Сергеев, 61), Якуба (Зиньковский, 67), Ежов, Витюгов, Цыпченко (Сарвели, 61).

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