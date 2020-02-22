"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче

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"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче

"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче.

"Крылья Советов" - "Торпедо" - 2:0 (0:0)

Голы: Радонич, 54 - 1:0, Мияйлович, 76 - 2:0.

"Крылья Советов": Фролов, Чернов, Зеффан, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Мияйлович, Зиньковский, Терехов (Кабутов, 30. Гацкан, 60), Попович (Иванов, 46), Радонич.

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