"Крылья Советов" обыграли "Велес", "Акрон" в гостях переиграл "Шинник" и другие итоги матчей ФНЛ

"Крылья Советов" обыграли "Велес", "Акрон" в гостях оказался сильнее "Шинника", а "Нижний Новгород" переиграл "Иртыш" в матчах 22-го тура ФНЛ.

"Крылья Советов" - "Велес" - 2:1 (0:0)

Голы: Алиев 76 - 0:1, Голенков 81 - 1:1 Сергеев 87 - 2:1.

"Шинник" - "Акрон" - 1:3

Голы: Квеквескири 6 - 0:1, Самодин 30 - 1:1, Газданов 45+2 - 1:2, Жестоков 66 - 1:3

"Иртыш" - "Нижний Новгород" - 0:1

Гол: Сапета, 73

"Нижний Новгород" с 51 баллом является лидером ФНЛ.