"Крылья Советов" обыграли "Велес", "Акрон" в гостях переиграл "Шинник" и другие итоги матчей ФНЛ

Теги крылья советовволга нижний новгород

"Крылья Советов" обыграли "Велес", "Акрон" в гостях переиграл "Шинник" и другие итоги матчей ФНЛ

"Крылья Советов" обыграли "Велес", "Акрон" в гостях оказался сильнее "Шинника", а "Нижний Новгород" переиграл "Иртыш" в матчах 22-го тура ФНЛ.

"Крылья Советов" - "Велес" - 2:1 (0:0)

Голы: Алиев 76 - 0:1, Голенков 81 - 1:1 Сергеев 87 - 2:1. 

"Шинник" - "Акрон" - 1:3

Голы: Квеквескири 6 - 0:1, Самодин 30 - 1:1, Газданов 45+2 - 1:2, Жестоков 66 - 1:3

"Иртыш" - "Нижний Новгород" - 0:1

Гол: Сапета, 73

"Нижний Новгород" с 51 баллом является лидером ФНЛ.

А еще: азизов высказался о ситуации с арендой Педро Роши| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник "МЮ" Таллес во второй раз заразился коронавирусом

Защитник "МЮ" Таллес во второй раз заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов