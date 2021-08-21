"Крылья Советов" одолели "Сочи"
Фото: сайт "Крыльев Советов"
В рамках 5-го тура РПЛ "Крылья Советов" одержали победу над "Сочи".
Благодаря победе самарский клуб поднялся на 14-е место. "Сочи" остается четвертым.
"Крылья Советов" - "Сочи" 1:0
Гол: Сергеев, 33 - 1:0
"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан, Чернов, Солдатенков, Ежов (Пиняев, 87), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Кабутов, 77), Пруцев (Витюгов, 76), Сергеев (Цыпченко, 87), Глушенков (Сарвели, 62).
"Сочи": Джанаев, Заика, Юрганов, Родригао, Барач, Терехов, Цаллагов, Ангбан, Попов (Воробьев, 77), Юсупов, Барсов (Жоаозиньо, 70).
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