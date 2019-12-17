"Крылья Советов" определили третьего кандидата на пост главного тренера

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"Крылья Советов" определили третьего кандидата на пост главного тренера

"Крылья Советов" проявляют интерес к Андрею Талалаеву, который может сменить на посту главного тренера Миодрага Божовича, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, Талалаев является одним из кандидатов на пост наставника самарского клуба. Впрочем, Божович пока что остается главным тренером "Крыльев Советов", так как руководству клуба не удается договориться с ним о сумме компенсации за досрочный разрыв контракта.

Ранее сообщалось, что клуб также интересуется Рашидом Рахимовым и Владимиром Кухлевским.

После 19 туров "Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: "Крылья Советов" выбирают между двумя тренерами. | http://soccernews.ru

 
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