"Крылья Советов" определились с новым тренером
Новым главным тренером самарских "Крылья Советов" может стать Рашид Рахимов, сообщают российские СМИ.
По данным источника, в ближайшее время самарский клуб уволит нынешнего наставника Миодрага Божовича. Для этого клубу придется выплатить черногорскому специалисту компенсацию за досрочный разрыв контракта в размере 500 тысяч евро.
После 19 туров "Крылья Советов" находятся на зоне вылета на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
54-летний Рахимов ранее тренировал "Адмиру Ваккер", "Амкар", "Локомотив", вновь "Амкар" и дважды "Ахмат".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
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|34
|6
|Арсенал Тула
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|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
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|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
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|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|15
|Крылья Советов
|19
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|16
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|18
|15