"Крылья Советов" определились с новым тренером

Новым главным тренером самарских "Крылья Советов" может стать Рашид Рахимов, сообщают российские СМИ.

По данным источника, в ближайшее время самарский клуб уволит нынешнего наставника Миодрага Божовича. Для этого клубу придется выплатить черногорскому специалисту компенсацию за досрочный разрыв контракта в размере 500 тысяч евро.

После 19 туров "Крылья Советов" находятся на зоне вылета на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

54-летний Рахимов ранее тренировал "Адмиру Ваккер", "Амкар", "Локомотив", вновь "Амкар" и дважды "Ахмат".

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