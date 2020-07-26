"Крылья Советов" определились с новым тренером

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"Крылья Советов" определились с новым тренером

Самарские "Крылья Советов" договорились с главным тренером "Чертаново" Игорем Осинькиным, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, тренер согласился возглавить самарский клуб в летнее трансферное окно. Сейчас стороны согласовывают последние детали.

В минувшем сезоне "Чертаново" под руководством 55-летнего Осинькина финишировали на третьем месте в Футбольной национальной лиге. "Крылья Советов" вылетели из РПЛ, поэтому оба клуба в следующем сезоне выступят в ФНЛ.

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