"Крылья Советов" определились с новым тренером

Самарские "Крылья Советов" договорились с главным тренером "Чертаново" Игорем Осинькиным, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, тренер согласился возглавить самарский клуб в летнее трансферное окно. Сейчас стороны согласовывают последние детали.

В минувшем сезоне "Чертаново" под руководством 55-летнего Осинькина финишировали на третьем месте в Футбольной национальной лиге. "Крылья Советов" вылетели из РПЛ, поэтому оба клуба в следующем сезоне выступят в ФНЛ.

Не пропустите: Семак подвел итоги сезона-2019/20 для "Зенита". | http://soccernews.ru