"Крылья Советов" определились с новым тренером

Новым главным тренером самарских "Крыльев Советов" станет Андрей Талалаев, сообщает Telegram-канал "Футбольный биги".

По данным источника, руководство клуба приняло решение об увольнении нынешнего наставника Миодрага Божовича после серии неудовлетворительных результатов. За досрочный разрыв контракта Божович получит компенсацию в размере 12 миллионов рублей.

После 24 туров "Крылья Советов" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведет 30 июня в гостях с "Локомотивом".

47-летний Талалаев ранее тренировал молодежную сборную России, "Росич", нижегородскую "Волгу", "Тамбов", "Пюник" и "Химки".

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