"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти
"Крылья Советов" оштрафуют вратаря Евгения Фролова за то, что он раскритиковал врасти РФ. Речи президента России Владимира Путина он назвал пустословием.
Клуб выпустил заявления, в котором говорится о санкция, которые будут применены к футболисту.
"Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб "Крылья Советов" понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб "Крыльев" не разделяет мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущества "Самара Арены", появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.
В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях", - говорится в заявлении.
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