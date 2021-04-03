"Крылья Советов" отдали в аренду форварда, подписанного месяц назад
"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявили о переходе нападающего Абата Аймбетова в "Астану".
25-летний футболист отправился в казахстанский клуб в аренду до июля нынешнего года.
Сообщается, что подписание форварда является инициативой наставника "Астаны" Андрея Тихонова.
Напомним, что Аймбетов присоединился к "Крыльям" в конце февраля, но так и не дебютировал за новую команду.
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