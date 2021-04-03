"Крылья Советов" отдали в аренду форварда, подписанного месяц назад

Фото сайт "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявили о переходе нападающего Абата Аймбетова в "Астану".

25-летний футболист отправился в казахстанский клуб в аренду до июля нынешнего года.

Сообщается, что подписание форварда является инициативой наставника "Астаны" Андрея Тихонова.

Напомним, что Аймбетов присоединился к "Крыльям" в конце февраля, но так и не дебютировал за новую команду.

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