"Крылья Советов" отказались от подписания хавбека "Спартака" Гулиева
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев не перейдёт в "Крылья Советов", сообщают российские СМИ.
"Красно-белые" предложили самарскому клубу подписать 23-летнего футболиста зимой, однако получили отказ.
Также "Спартак" занимается трудоустройством Джано Ананидзе, на которого, как и на Гулиева, не рассчитывает тренерский штаб команды во главе с Доменико Тедеско.
Если грузин найдёт себе новый клуб, ему покроют разницу в зарплате до декабря следующего года.
Сейчас Ананидзе зарабатывает 1,7 миллиона евро в год, Гулиев - 1,2 миллиона.
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|7
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|Спартак Москва
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|Тамбов
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|Рубин
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|15
|Крылья Советов
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