"Крылья Советов" отказались от подписания хавбека "Спартака" Гулиева

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев не перейдёт в "Крылья Советов", сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" предложили самарскому клубу подписать 23-летнего футболиста зимой, однако получили отказ.

Также "Спартак" занимается трудоустройством Джано Ананидзе, на которого, как и на Гулиева, не рассчитывает тренерский штаб команды во главе с Доменико Тедеско.

Если грузин найдёт себе новый клуб, ему покроют разницу в зарплате до декабря следующего года.

Сейчас Ананидзе зарабатывает 1,7 миллиона евро в год, Гулиев - 1,2 миллиона.

Не пропустите: Тедеско прокомментировал итоги заседания совета директоров "Спартака". | http://soccernews.ru