"Крылья Советов" отказались продавать Соболева в итальянский клуб

Теги крылья советовалександр соболевтрансферы

"Крылья Советов" отказались продавать Соболева в итальянский клуб
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что в летнее трансферное окно самарский клуб отказался продавать форварда Александра Соболева в Италию.

"Интерес к Соболеву есть. Летом было предложение из Италии, которое нас не устроило. Так что до конкретики тогда не дошло. Мы хотели бы сохранить Александра до окончания сезона в нашей команде. И сам он хочет помочь клубу, где он раскрылся. Так что у нас в этом плане хороший диалог с ним", - приводят слова Шашкова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что футболист входит в сферу интересов "Локомотива", "Динамо" и ЦСКА. Сумма отступных в контракте игрока составляет два миллиона евро. 

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев провел 16 матчей в Российской Премьер-Лиги, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с самарским клубом действует до лета 2021 года.

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