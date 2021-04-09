"Крылья Советов" отреагировали на информацию об интересе к форварду Сергееву

Теги иван сергеевкрылья советовлокомотив москватрансферы

"Крылья Советов" отреагировали на информацию об интересе к форварду СергеевуФото: Твиттер @fckssamara 
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий заявил, что информация о заинтересованности в форварде Иване Сергееве со стороны "Локомотива" не соответствует действительности, сообщает "СЭ".

"Пока не было никаких контактов. Официальных предложений тоже не было. Готовы ли мы отпустить Сергеева в другой клуб? Мы все сделаем, чтобы этого не произошло. Трудно говорить в сослагательном наклонении. Но все проблемы будем решать по мере поступления", — сказал Калакуцкий.

В текущем сезоне 25-летний форвард забил 35 голов в 39 матчах за самарский клуб во всех турнирах. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2022 года.

Читать также: Игрок "Крыльев Советов" Сергеев улучшил свой рекорд в ФНЛ | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины"

Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов