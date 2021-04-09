"Крылья Советов" отреагировали на информацию об интересе к форварду Сергееву

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий заявил, что информация о заинтересованности в форварде Иване Сергееве со стороны "Локомотива" не соответствует действительности, сообщает "СЭ".

"Пока не было никаких контактов. Официальных предложений тоже не было. Готовы ли мы отпустить Сергеева в другой клуб? Мы все сделаем, чтобы этого не произошло. Трудно говорить в сослагательном наклонении. Но все проблемы будем решать по мере поступления", — сказал Калакуцкий.

В текущем сезоне 25-летний форвард забил 35 голов в 39 матчах за самарский клуб во всех турнирах. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2022 года.