"Крылья Советов" отреагировали на слухи о возможном уходе Соболева

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов прокомментировал информацию о желании европейских клубов подписать форварда самарской команды Александра Соболева.

"Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в "Крыльях Советов". Мы очень гордимся его приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы", - сказал Фетисов.

Напомним, что СМИ сватают Соболева в "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вольфсбург" и дортмундскую "Боруссию".

Нападающий "Крыльев" в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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