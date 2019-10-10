"Крылья Советов" отреагировали на слухи о возможном уходе Соболева
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов прокомментировал информацию о желании европейских клубов подписать форварда самарской команды Александра Соболева.
"Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в "Крыльях Советов". Мы очень гордимся его приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы", - сказал Фетисов.
Напомним, что СМИ сватают Соболева в "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вольфсбург" и дортмундскую "Боруссию".
Нападающий "Крыльев" в текущем сезоне забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
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|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
|12
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|Оренбург
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|Урал
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|Спартак Москва
|12
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|11
|Крылья Советов
|12
|14
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|Рубин
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|Сочи
|12
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|12
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|Динамо Москва
|12
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