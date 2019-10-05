"Крылья Советов" отреагировали на слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Соболеву

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"Крылья Советов" отреагировали на слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Соболеву

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал слухи, сватающие форварда самарской команды Александра Соболева в "Манчестер Юнайтед".

"Реален ли интерес "Манчестер Юнайтед" к Соболеву? Парень растёт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно", - сказал функционер.

Ранее сообщалось, что "МЮ" готов заплатить за россиянина в январе около 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Соболев сыграл за "Крылья" 12 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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