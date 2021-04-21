"Крылья Советов" по пенальти обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России

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В Грозном завершился полуфинальный поединок Кубка России между "Ахматом" и "Крыльями Советов". Самарцы показали, что не зря возглавляют таблицу ФНЛ и борются за повышение. По игре они ничем не уступили середняку РПЛ и смогли в основное время сыграть вничью 0:0. А уже в серии послематчевых пенальти "Крылья" не оставили "Ахмату" шансов. Грозненцы допустили две осечки, а гости реализовали все 4 попытки.

Теперь "Крылья Советов" ждут в финале победителя пары ЦСКА - "Локомотив".

"Ахмат" - "Крылья Советов" 0:0 (0:0, 1:4 после серии пенальти)

Серия пенальти: Сергеев - 0:1, Пуцко - 1:1, Рикарду Алвеш - 1:2, Янку - 1:2, Голенков - 1:3, Бериша - 1:3, Комбаров - 1:4

"Ахмат": Гудиев, Нижич, Богосовац, Семенов, Анхель, Швец (Пуцко, 90), Тимофеев, Харин (Мелкадзе, 67), Ненахов, Альмаши (Бериша, 53), Ильин (Янку, 90).

"Крылья Советов": Ломаев (Фролов, 90), Солдатенков, Зеффан, Чернов, Рикарду Алвеш, Горшков, Витюгов (Комбаров, 90), Зиньковский, Ежов (Кабутов, 86), Сергеев, Сарвели (Голенков, 82).