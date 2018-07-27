"Крылья Советов" подписали экс-форварда "Зенита"



Российский нападающий Максим Канунников перешел в "Крыльях Советов", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и подписал с самарским клубом однолетний контракт.

27-летний Канунников ранее выступал за "Зенит", "Томь", "Амкар", "Рубин" и "СКА-Хабаровск". За сборную России сыграл 12 матчей. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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