"Крылья Советов" подписали форварда из чемпионата Украины

Бывший нападающий украинского "Колоса" Арни Вильхьялмссон прибыл в расположение "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался "Крылья" бесплатно. Условия контракта не разглашаются.

26-летний Вильхьялмссон выступал за "Колос" с 2019 года, провел за клуб 15 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Брейдаблик", "Хейкар", "Лиллестрем", "Йенчепингс", "Брук-Бет" и "Черноморец". За сборную Исландии сыграл 1 матч.

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