"Крылья Советов" подписали форварда Соболева

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"Крылья Советов" подписали форварда Соболева
Нападающий "Томи" Александр Соболев перешел в "Крылья Советов", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медосмотр и подписал с самарским клубом контракт до лета 2022 года.

20-летний Соболев выступал за "Томь" с 2016 года, провел за клуб 40 матчей и забил 12 мячей.

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