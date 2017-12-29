"Крылья Советов" подписали форварда Соболева



Нападающий "Томи" Александр Соболев перешел в "Крылья Советов", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медосмотр и подписал с самарским клубом контракт до лета 2022 года.

20-летний Соболев выступал за "Томь" с 2016 года, провел за клуб 40 матчей и забил 12 мячей.

Не пропустите: Арустамян: "Краснодар" устроило предложение "Вест Хэма" по Смолову, решение за игроком". | http://soccernews.ru