"Крылья Советов" подписали главного таланта российского футбола

Фото: инстаграм Сергея Пиняева/Автор неизвестен

Самарские "Крылья Советов" усилились полузащитником Сергеем Пиняевым. Об этом сообщает пресс-служба бывшего клуба хавбека "Чертаново" в клубном аккаунте "ВКонтакте".

Условия сделки и личного контракта футболиста не разглашаются.

16-летний Пиняев является самым молодой игроком в истории российской юниорской сборной. Он дебютировал за команду в возрасте 13 лет и 9 месяцев. Также он самый молодой игрок, забивавший в ФНЛ. Хавбек отличился в возрасте 15 лет. В прошлом сезоне он провел за "Чертаново" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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