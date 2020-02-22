"Крылья Советов" подписали хавбека сборной Ирака

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"Крылья Советов" подписали хавбека сборной Ирака

"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявили о переходе полузащитника Сафа Хади.

Сумма трансфера составила 150 тысяч евро. Контракт игрока сборной Ирака с самарским клубом рассчитан до лета 2022 года.

21-летний хавбек будет выступать за новую команду под 7-м номером.

Хади перешёл в "Крылья" из клуба "Аль-Шорта", который в прошлом сезоне стал чемпионом Ирака.

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