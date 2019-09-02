"Крылья Советов" подписали защитника "Бенфики" Б Виталия Лысцова. Об этом информирует официальный сайт самарцев.

По данным источника, соглашение 24-летнего игрока с российским клубом рассчитано до 2022 года. Его игровой номер в "Крыльях" - 5-й.

Лысцов является воспитанником московского "Локомотива". Его рыночная стоимость - 150 тысяч евро.

За всю карьеру он играл в таких клубах как "Униан Лейрия" и "Тондела".

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