"Крылья Советов" подписали защитника "Бенфики" Б Виталия Лысцова

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"Крылья Советов" подписали защитника "Бенфики" Б Виталия Лысцова

"Крылья Советов" подписали защитника "Бенфики" Б Виталия Лысцова. Об этом информирует официальный сайт самарцев.

По данным источника, соглашение 24-летнего игрока с российским клубом рассчитано до 2022 года. Его игровой номер в "Крыльях" - 5-й.

Лысцов является воспитанником московского "Локомотива". Его рыночная стоимость - 150 тысяч евро.

За всю карьеру он играл в таких клубах как "Униан Лейрия" и "Тондела". 

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