"Крылья Советов" подпишут игрока "Бенфики"
Защитник "Бенфики" Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком "Крыльев Советов", сообщают российские СМИ.
Детали трансфера и условия личного контракта 24-летнего футболиста пока неизвестны.
Лысцов является воспитанником "Локомотива". В Португалию он уехал в 2014 году.
За основную команду "Бенфики" россиянин не провёл ни одного матча. Помимо "орлов" он выступал за "Лейрию" и "Тонделу".
Рыночная стоимость игрока оценивается в 150 тысяч евро.
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