"Крылья Советов" подпишут игрока "Бенфики"

Защитник "Бенфики" Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком "Крыльев Советов", сообщают российские СМИ.

Детали трансфера и условия личного контракта 24-летнего футболиста пока неизвестны.

Лысцов является воспитанником "Локомотива". В Португалию он уехал в 2014 году.

За основную команду "Бенфики" россиянин не провёл ни одного матча. Помимо "орлов" он выступал за "Лейрию" и "Тонделу".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 150 тысяч евро.

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