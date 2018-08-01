"Крылья Советов" подпишут легенду "Рубина"

Теги крылья советовсергей рыжиков

"Крылья Советов" подпишут легенду "Рубина"

Известный вратарь Сергей Рыжиков близок к переходу в "Крылья Советов", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, голкипер подпишет с самарским клубом контракт до лета 2020 года.

Предыдущий клубом 37-летнего Рыжикова был "Рубин", за который он выступал с 2008 года. Ранее он также играл за "Локомотив".

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