"Крылья Советов" подтвердили интерес к вингеру "Спартака"

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Атакующий полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков может вернуться в "Крылья Советов".

"Вариант с арендой Максима Глушенкова? Нам он интересен. Кроме "Крыльев" им также интересуются "Химки". Мы ведём переговоры. Надеюсь, что скоро вы всё узнаете", - сказал генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев.

Ранее сообщалось, что новый тренер "красно-белых" Руй Витория не рассчитывает на 21-летнего футболиста.

Глушенков уже выступал за "Крылья" с февраля по июль 2020 года.

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