"Крылья Советов" подтвердили уход Комбарова
Фото инстаграм Дмитрия Комбарова
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко сообщил, что левый защитник Дмитрий Комбаров покинет клуб.
"У Дмитрия Комбарова закончился контракт с "Крыльями". Мы благодарим его за всё, что он сделал для нашей команды", - сказал Корниленко.
Комбаров выступал за "Крылья" с лета 2019 года, сыграл 55 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
34-летний футболист являлся самым высокооплачиваемым в самарском клубе.
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