"Крылья Советов" подтвердили уход Комбарова

Теги крылья советовсергей корниленкодмитрий комбаров

"Крылья Советов" подтвердили уход Комбарова

Фото инстаграм Дмитрия Комбарова

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко сообщил, что левый защитник Дмитрий Комбаров покинет клуб.

"У Дмитрия Комбарова закончился контракт с "Крыльями". Мы благодарим его за всё, что он сделал для нашей команды", - сказал Корниленко.

Комбаров выступал за "Крылья" с лета 2019 года, сыграл 55 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

34-летний футболист являлся самым высокооплачиваемым в самарском клубе.

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