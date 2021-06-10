"Крылья Советов" подтвердили уход Комбарова

Фото инстаграм Дмитрия Комбарова

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко сообщил, что левый защитник Дмитрий Комбаров покинет клуб.

"У Дмитрия Комбарова закончился контракт с "Крыльями". Мы благодарим его за всё, что он сделал для нашей команды", - сказал Корниленко.

Комбаров выступал за "Крылья" с лета 2019 года, сыграл 55 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

34-летний футболист являлся самым высокооплачиваемым в самарском клубе.

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