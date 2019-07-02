"Крылья Советов" покинут два футболиста

"Крылья Советов" в скором времени покинут Павел Яковлев и Денис Ткачук. Об этом сообщает Sport24.

Самарский клуб не предложил футболистам продлить контракты, сроки которых истекли 30 июня.

На данный момент игроки находятся на сборах команды в Австрии.

28-летний Яковлев в минувшем сезоне участвовал в 17 матчах в РПЛ, забив гол. У Ткачука в 21 матча 2 гола и 2 результативных передачи.

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