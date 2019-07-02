"Крылья Советов" покинут два футболиста
"Крылья Советов" в скором времени покинут Павел Яковлев и Денис Ткачук. Об этом сообщает Sport24.
Самарский клуб не предложил футболистам продлить контракты, сроки которых истекли 30 июня.
На данный момент игроки находятся на сборах команды в Австрии.
28-летний Яковлев в минувшем сезоне участвовал в 17 матчах в РПЛ, забив гол. У Ткачука в 21 матча 2 гола и 2 результативных передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20