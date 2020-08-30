"Крылья Советов" потерпели третье поражение в сезоне
В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги самарские "Крылья Советов" на выезде проиграли красноярскому "Енисею" со счетом 1:3. Победу красноярцам принес дубль Анзора Саная и гол Александра Галимова. За самарцев отличился Антон Зиньковский.
Благодаря победе "Енисей" поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ. "Крылья Советов" остались на 10-й позиции.
"Енисей" Красноярск - "Крылья Советов" Самара - 3:1 (3:0)
Голы: Галимов, 6 - 1:0, Саная, 29 - 2:0, Галимов, 36 - 3:0, Зиньковский, 78 - 3:1
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