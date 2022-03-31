"Крылья Советов" претендуют на полузащитника "Спартака"
Фото: соцсети "Спартака" / Автор неизвестен
Атакующий хавбек московского "Спартака" Константин Шильцов заинтересовал "Крылья Советов", сообщает "Чемпионат".
По информации источника, самарский клуб изучает возможность сделать предложение о трансфере 19-летнего футболиста.
Рыночная стоимость российского полузащитника оценивается в 300 тысяч евро.
За главную команду "Спартака" Шильцов сыграл 1 матч в сезоне 2020/21.
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