"Крылья Советов" принимают "Спартак" в 1/4 финала Кубка России

"Крылья Советов" – "Спартак"

Стадион: "Металлург" (Самара)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж, Россия)

За несколько дней до старта весенней части РФПЛ московский "Спартак" и самарские "Крылья Советов" сойдутся в 1/4 финала Кубка России. Команды не встречались друг с другом чуть больше года: все деле в том, что по итогам прошлого сезона "волжане" выбыли в ФНЛ, где они сейчас и борются за повышение. Однако в последнем матче команд на стадионе "Металлург", самарцы разгромили будущих чемпионов России со счетом 4:0.

"Крылья Советов" идут на третьем месте в ФНЛ, отставая от лидеров, в лице "Оренбурга" и "Енисея", на 3 и 5 очков соответственно. 10 марта первенство возобновится, и на то, чтобы обойти своих конкурентов, у подопечных Андрей Тихонов будет еще 13 туров. К слову, 47-летнему специалисту "Спартак" знаком лучше остальных – здесь он провел много лет в качестве как игрока, так и тренера. Самарцы уже смогли выбить из Кубка России такие команды, как "Локомотив" и "Рубин", доказав всем, что недооценивать их точно не нужно.

"Спартак" на прошлой неделе распрощался с еврокубками, уступив по итогам двух встреч испанскому "Атлетику" (1:3 и 2:1). Причем остальные конкуренты по чемпионату прошли дальше: ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" успешно преодолели рубеж 1/16 финала. В РФПЛ подопечные Карреры ушли на перерыв, находясь на третьей строчке турнирной таблицы. Правда, уже в воскресенье "красно-белые" могут отыграть пару очков отставания от лидера – их ожидает гостевой поединок против "железнодорожников". Что касается соперников на предыдущих стадиях Кубка России, то "Спартак" поочередно расправился с "Кубанью" (2:0) и одноименной командой из Нальчика (5:2).

Интересные факты противостояния "Крыльев Советов" и "Спартака":

В официальных матчах " Крылья Советов" не проигрывают уже 3 встречи к ряду.

В 10 последних поединках между этими клубами была зафиксирована лишь 1 победа самарцев.

"Спартак" выиграл 8 из 10 предыдущих встреч с "Крыльями Советов", причем половину из них – со счетом 1:0.

Ориентировочные составы на игру:

Крылья Советов: Конюхов, Зотов, Надсон, Ятченко, Алиев, Башкиров, Мияйлович, Чочиев, Кленкин, Самодин, Корниленко.

Спартак: Селихов, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Пашалич, Ханни, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

Прогноз на матч "Крылья Советов" – "Спартак":

Командам придется играть в сложных погодных условиях, поэтому ждать какого-то яркого матча точно не стоит. По мнению букмекеров, "Спартак" является фаворитом противостояния, однако свою роль могут сыграть как климатические факторы, так и важность предстоящего поединка "красно-белых" с лидером чемпионата.

Победа "Крыльев Советов" оценивается коэффициентом 4,50, ничья – 3,40, виктория "Спартака" – 1,86.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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