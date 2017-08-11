"Крылья Советов" продлили контракт с Корниленко

"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявили о продлении контракта с форвардом Сергеем Корниленко.

34-летний белорус заключил с самарским клубом соглашение до лета 2018 года.

Корниленко выступает за "Крылья Советов" с 2011 года, сыграл 151 матч и забил 38 голов.

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