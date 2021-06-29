"Крылья Советов" продлили контракт с лучшим бомбардиром ФНЛ. Им интересовались "Локомотив" и ЦСКА

Фото: инстаграм Ивана Сергеева/Автор неизвестен

Пресс-служба "Крыльев Советов" в официальном твиттере объявила о продлении контракта с нападающим Иваном Сергеевым.

Новое соглашение между футболистом и самарским клубом будет действовать до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются московские клубы ЦСКА и "Локомотив".

В прошлом сезоне 26-летний Сергеев стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги, забив 40 голов в 39 матчах.

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