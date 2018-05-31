"Крылья Советов" продлили контракт с Тихоновым

"Крылья Советов" в своём твиттере объявили о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Тихоновым.

47-летний специалист заключил с самарским клубом соглашение по схеме "1+1".

Напомним, что Тихонов возглавляет "Крылья Советов" с 2017 года. Под его руководством волжане добыли путёвку в РФПЛ. | http://soccernews.ru