"Крылья Советов" продлили контракт с Тихоновым

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"Крылья Советов" продлили контракт с Тихоновым

"Крылья Советов" в своём твиттере объявили о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Тихоновым.

47-летний специалист заключил с самарским клубом соглашение по схеме "1+1".

Напомним, что Тихонов возглавляет "Крылья Советов" с 2017 года. Под его руководством волжане добыли путёвку в РФПЛ. | http://soccernews.ru

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