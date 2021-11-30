"Крылья Советов" продлили контракт с трансферной целью "Спартака"

Фото: сайт "Крылья Советов"/Автор неизвестен

Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Антоном Зиньковским.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов московского "Спартака".

25-летний Зиньковский выступает за "Крылья Советов" с 2019 года. Всего он провел за самарский клуб 103 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 25 результативных передач. Ранее играл за "Чертаново" и "Зенит-2".

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