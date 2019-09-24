"Крылья Советов" проведут акцию для самарских школьников

Теги крылья советовтамбов

"Крылья Советов" проведут акцию для самарских школьников

"Крылья Советов" предложили самарским школьникам поучаствовать в акции перед матчем 11-го тура. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Перед игрой "Крылья Советов" - "Тамбов" представители клуба предложили юным фанатам записать видео о своем предстоящем походе на стадион, а после опубликовать его в социальных сетях. Победитель конкурса будет озвучивать стартовый состав команды перед игрой.

Встреча состоится 28 сентября. Начало - в 14:00 (мск). После 10 туров РПЛ "Крылья" занимают 16 место в турнирной таблице.

А еще: Мамаев не перейдёт в "Крылья Советов"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

New Balance судится с "Ливерпулем" за право продлить контракт

New Balance судится с "Ливерпулем" за право продлить контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов