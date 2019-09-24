"Крылья Советов" проведут акцию для самарских школьников
"Крылья Советов" предложили самарским школьникам поучаствовать в акции перед матчем 11-го тура. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Перед игрой "Крылья Советов" - "Тамбов" представители клуба предложили юным фанатам записать видео о своем предстоящем походе на стадион, а после опубликовать его в социальных сетях. Победитель конкурса будет озвучивать стартовый состав команды перед игрой.
Встреча состоится 28 сентября. Начало - в 14:00 (мск). После 10 туров РПЛ "Крылья" занимают 16 место в турнирной таблице.
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