"Крылья Советов" рассказали, что тренировки команды возобновятся не раньше 31 мая

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"Крылья Советов" рассказали, что тренировки команды возобновятся не раньше 31 мая

"Крылья Советов" в своем твиттере сообщили, что тренировки команды возобновятся не раньше 31 мая.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции футбольный клуб "Крылья Советов" принял решение продлить срок карантина", - говорится в сообщении самарского клуба.

Напомним, все люди должны оставаться дома до конца апреля из-за угрозы заражения Covid-19.

По последним данным, в России зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом. Скончались 34 человека.

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