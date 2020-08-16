"Крылья Советов" разгромили "Чайку" в матче 4-го тура ФНЛ.

Напомним, самарский клуб по итогам минувшего сезона вылетел во вторую лигу чемпионата России.

В составе победителей голами отметились Антон Зиньковский, оформивший дубль, и Сергей Божин.

"Чайка" - "Крылья Советов" - 0:3 (0:1)

Голы: Зиньковский, 33 - 0:1, Божин, 48 - 0:2, Зиньковский, 55 - 0:3.

"Чайка": Юнусов, Гогличидзе (Карташов, 73), Гаджибеков, Хозин (Васильев, 86), Хайруллов, Палиенко (Володкин, 63), Савичев, Алейников, Кулик (Дегтярев, 60), Леонтьев, Хохлачев (Белоус, 37).

"Крылья Советов": Фролов, Комбаров, Божин (Солдатенков, 72), Карпов, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 68), Гацкан, Пруцев (Горшков, 61), Зиньковский (Ежов, 64), Сарвели (Витюгов, 76), Сергеев.

"Крылья" с 7 очками расположились на шестом месте в турнирной таблице, "Чайка" с двумя очками - на 20-й строчке.

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