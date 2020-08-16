"Крылья Советов" разгромили "Чайку" в матче 4-го тура ФНЛ
"Крылья Советов" разгромили "Чайку" в матче 4-го тура ФНЛ.
Напомним, самарский клуб по итогам минувшего сезона вылетел во вторую лигу чемпионата России.
В составе победителей голами отметились Антон Зиньковский, оформивший дубль, и Сергей Божин.
"Чайка" - "Крылья Советов" - 0:3 (0:1)
Голы: Зиньковский, 33 - 0:1, Божин, 48 - 0:2, Зиньковский, 55 - 0:3.
"Чайка": Юнусов, Гогличидзе (Карташов, 73), Гаджибеков, Хозин (Васильев, 86), Хайруллов, Палиенко (Володкин, 63), Савичев, Алейников, Кулик (Дегтярев, 60), Леонтьев, Хохлачев (Белоус, 37).
"Крылья Советов": Фролов, Комбаров, Божин (Солдатенков, 72), Карпов, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 68), Гацкан, Пруцев (Горшков, 61), Зиньковский (Ежов, 64), Сарвели (Витюгов, 76), Сергеев.
"Крылья" с 7 очками расположились на шестом месте в турнирной таблице, "Чайка" с двумя очками - на 20-й строчке.
А еще: "Спартак-2" одержал тяжелую победу в 4-м туре ФНЛ| http://soccernews.ru
главное
-
Лионель Месси решил покинуть "Барселону" этим летом
-
Болельщики "Лиона" эмоционально отпраздновали выход в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба
-
"Арсенал" может перехватить у "Реала" бразильского защитника
-
"Ювентус" определился с ценой на Пауло Дибалу
Лента новостей
-
Кавани подпишет с "Бенфикой" трехлетний контракт
-
"Балтика" обыграла "Шинник" и возглавили турнирную таблицу ФНЛ
-
Лопетеги - о матче с "МЮ": "Севилья" не чувствует напряжения. Мы уверены в себе"
-
3
Лионель Месси решил покинуть "Барселону" этим летом
-
Болельщики "Лиона" эмоционально отпраздновали выход в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Конте рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Лиги Европы с "Шахтером"
-
"Крылья Советов" разгромили "Чайку" в матче 4-го тура ФНЛ
-
"Бенфика" и "Валенсия" претендуют на игрока "Реала" Фернандеса
-
"Реал" в меньшинстве обыграл "Ювентус" и вышел в четвертьфинал юношеской Лиги чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" вновь хочет купить одного из лидеров "Атлетико"
-
"Фиорентина" нацелилась на защитника "Баварии"
-
Дортмундская "Боруссия" забила 11 голов в товарищеском матче
-
Хамес Родригес хочет перебраться в английскую Премьер-лигу
-
"Интер" вышел в четвертьфинал юношеской Лиги Чемпионов
-
"Спартак-2" одержал тяжелую победу в 4-м туре ФНЛ
-
"Вердер" объявил о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
1
Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба
-
"Арсенал" может перехватить у "Реала" бразильского защитника
-
"Боруссия" М нацелилась на одного из лидеров "Лиона"
-
"Ювентус" определился с ценой на Пауло Дибалу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22