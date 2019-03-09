"Крылья Советов" разгромили "Енисей" в 19-м туре чемпионата России
В рамках 19-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" на своём поле одержали крупную победу над красноярским "Енисеем" со счётом 4:0. Голами отличились Паул Антон, Максим Канунников, Сергей Корниленко и Рамиль Шейдаев.
"Крылья Советов" – "Енисей" - 4:0
Голы: Антон, 37 (пенальти) - 1:0, Канунников, 60 - 2:0, Корниленко, 62 (пенальти) - 3:0, Шейдаев, 81 - 4:0.
"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин (Зотов, 38), Полуяхтов, Бурлак, Шишкин, Ананидзе, Антон, Канунников, Самедов (Зиньковский, 75), Самарджич, Корниленко (Шейдаев, 80).
"Енисей": Юрченко, Кичин, Ятченко, Данченко, Занев, Савичев, Сарр, Зотов (Костюков, 57), Огуде, Торбинский (Хубулов, 66), Саркисов (Комков, 77).
Этот результат никак не повлиял на позиции команд в турнирной таблице первенства: "Крылья Советов" остались на 13-м месте, а "Енисей" - на 16-м.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Ахмат
|18
|23
|9
|Арсенал Тула
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11