"Крылья Советов" разгромили "Енисей" в 19-м туре чемпионата России

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"Крылья Советов" разгромили "Енисей" в 19-м туре чемпионата России

В рамках 19-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" на своём поле одержали крупную победу над красноярским "Енисеем" со счётом 4:0. Голами отличились Паул АнтонМаксим КанунниковСергей Корниленко и Рамиль Шейдаев.

"Крылья Советов" – "Енисей" - 4:0

Голы: Антон, 37 (пенальти) - 1:0, Канунников, 60 - 2:0, Корниленко, 62 (пенальти) - 3:0, Шейдаев, 81 - 4:0.

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин (Зотов, 38), Полуяхтов, Бурлак, Шишкин, Ананидзе, Антон, Канунников, Самедов (Зиньковский, 75), Самарджич, Корниленко (Шейдаев, 80).

"Енисей": Юрченко, Кичин, Ятченко, Данченко, Занев, Савичев, Сарр, Зотов (Костюков, 57), Огуде, Торбинский (Хубулов, 66), Саркисов (Комков, 77).

Этот результат никак не повлиял на позиции команд в турнирной таблице первенства: "Крылья Советов" остались на 13-м месте, а "Енисей" - на 16-м.

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