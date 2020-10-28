"Крылья Советов" разгромили "Шинник" и вышли на первое место в ФНЛ
В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги самарские "Крылья Советов" разгромили ярославский "Шинник" со счетом 4:1.
Победу самарскому клубу принесли хет-трик Ивана Сергеева и гол Егора Голенкова. В составе гостей отличился Альбек Гонгапшев.
Благодаря победе "Крылья Советов" вышли на первое место в турнирной таблице ФНЛ, "Шинник" остался на последней, 22-й позиции.
"Крылья Советов" Самара - "Шинник" Ярославль - 4:1 (2:0)
Голы: Сергеев, 3 - 1:0, Сергеев, 41 - 2:0, Сергеев, 52 (с пенальти) - 3:0, Голенков, 69 - 4:0, Гонгапшев, 89 - 4:1
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