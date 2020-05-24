"Крылья Советов" решили не продлевать контракт с хавбеком Мияйловичем

Хавбек Срджан Мияйлович покинет "Крылья Советов" 31 мая. Стороны решили не продлевать контракт до конца сезона, сообщается на официальном сайте команды.

Отметим, что футболист не прилетел с легионерами в Самару для подготовки к возобновлению розыгрыша, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Мияйлович перешел в "Крылья Советов" из "Кайсериспора" в 2017 году. За это время 26-летний футболист сыграл в 72 матчах и забил 4 гола.

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