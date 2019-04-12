"Крылья Советов" с минимальным счетом обыграли "Рубин"

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"Крылья Советов" с минимальным счетом обыграли "Рубин"

"Крылья Советов" в домашнем матче 23-го тура РПЛ обыграл "Рубин".

Победный гол забил полузащитник Антон Зиньковский.

"Крылья Советов" - "Рубин" - 1:0 (0:0).

Гол: Зиньковский, 56. 

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин, Самарджич, Рохель, Денисов, Самедов (Корниленко, 44), Тимофеев, Рабиу (Зотов, 69), Зиньковский, Шейдаев (Ткачук, 81), Канунников.

"Рубин" (Казань): Ив.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Иг.Коновалов, Могилевец, Башкиров (Пантелеев, 77), Акбашев (Полоз, 71), Сагитов (Бухаров, 61).

"Крылья" с 27 баллами расположился на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 30 очками располагается на 8-й строчке.

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