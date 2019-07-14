"Крылья Советов" сенсационно обыграли ЦСКА на старте РПЛ

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"Крылья Советов" сенсационно обыграли ЦСКА на старте РПЛ

В матче 1-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" неожиданно добились победы над московским ЦСКА со счетом 2:0. Оба гола во втором тайме забил форвард самарцев Александр Соболев.

"Крылья Советов" – ЦСКА - 2:0 (0:0)
Голы: Соболев, 51 - 1:0, Соболев, 58 (с пенальти) - 2:0

"Крылья Советов": Рыжиков, Карпов, Анюков (Терехов, 66), Бурлак, Комбаров, Гынсарь, Мияйлович, Кабутов, Антон (Тимофеев, 71), Зиньковский, Соболев (Радоньич, 84).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Шарлия (Нисимура, 78), Магнуссон, Фернандес, Влашич, Обляков, Бистрович, Ахметов (Бийол, 61), Сигурдссон (Марадишвили, 89), Чалов.

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