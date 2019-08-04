"Крылья Советов" собираются уволить Божовича

Теги миодраг божовичкрылья советов

"Крылья Советов" собираются уволить Божовича

"Крылья Советов" задумались над увольнением наставника команды Миодрага Божовича.

Как сообщает "Матч ТВ", клуб собирается расторгнуть соглашение с 51-летним черногорским специалистом. Его сменщиком, скорее всего, станет Игорь Осинькин, при котором "Чертаново" финишировал на пятой позиции Олимп-ФНЛ.

В новом сезоне РПЛ "Крылья Советов" имеют три поражения кряду. После четырех туров клуб с 3 очками идет на 14-м месте.

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