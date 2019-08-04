"Крылья Советов" собираются уволить Божовича

"Крылья Советов" задумались над увольнением наставника команды Миодрага Божовича.

Как сообщает "Матч ТВ", клуб собирается расторгнуть соглашение с 51-летним черногорским специалистом. Его сменщиком, скорее всего, станет Игорь Осинькин, при котором "Чертаново" финишировал на пятой позиции Олимп-ФНЛ.

В новом сезоне РПЛ "Крылья Советов" имеют три поражения кряду. После четырех туров клуб с 3 очками идет на 14-м месте.

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