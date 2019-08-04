"Крылья Советов" собираются уволить Божовича
"Крылья Советов" задумались над увольнением наставника команды Миодрага Божовича.
Как сообщает "Матч ТВ", клуб собирается расторгнуть соглашение с 51-летним черногорским специалистом. Его сменщиком, скорее всего, станет Игорь Осинькин, при котором "Чертаново" финишировал на пятой позиции Олимп-ФНЛ.
В новом сезоне РПЛ "Крылья Советов" имеют три поражения кряду. После четырех туров клуб с 3 очками идет на 14-м месте.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Краснодар
|4
|7
|5
|Урал
|4
|7
|6
|Арсенал Тула
|4
|7
|7
|Локомотив Москва
|4
|7
|8
|Рубин
|4
|7
|9
|Динамо Москва
|4
|5
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|4
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0