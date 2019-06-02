В ответном стыковом матче за место в РПЛ "Крылья Советов" уступили "Нижнему Новгороду". Однако благодаря победе в первой игре (3:1) "Крылья Советов" сохранили прописку в РПЛ.

"Крылья Советов" - "Нижний Новгород" 0:1

Гол: Фомин (пен), 45 - 0:1

"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Денисов, Шишкин, Рохель, Тимофеев, Рабиу, Антон (Яковлев, 71), Ткачук, Зиньковский (Зотов, 86), Шейдаев.

"Нижний Новгород": Анисимов, Абрамов (Игнатович, 29), Хайруллов, Гогличидзе, Хрипков, Фомин, Сапета, Голышев (Сергеев, 68), Палиенко, Носов (Делькин, 85), Салугин.

Предупреждения: Палиенко (5), Денисов (30), Хрипков (56), Сапета (70), Гогличидзе (88).

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